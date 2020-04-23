الداخلية تضبط 149 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" من بينها تنظيم مواعيد الحظر والغلق.





وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 673 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 200 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.









كما تم ضبط 149 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.



