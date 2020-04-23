نجوم عالقون خارج مصر والحجر الصحي في انتظارهم.. رامز جلال يعود من دبي.. وأحمد السقا ينتهي من برنامجه في بيروت.. ونبيلة عبيد في لبنان

نجوم عالقون خارج مصر والحجر الصحي في انتظارهم

رامز جلال يعود من دبي

أحمد السقا ينتهي من برنامجه في بيروت

نبيلة عبيد في لبنان









اضطرت ظروف بعض النجوم للسفر إلى الخارج لاستكمال تصوير مسلسلاتهم أو أعمالهم الفنية الجديدة، فأصبحوا عالقين في الخارج، ويعودون للحجر الصحي في أحد الفنادق، لمدة أسبوعين خلال شهر رمضان المبارك.



ومن أبرز هؤلاء..









أحمد السقا

يُسدل النجم المصري أحمد السقا، الستارة اليوم على تصوير الحلقة الأخيرة من برنامجه "إغلب السقا" الذي يصور فى لبنان وينتجه صادق الصباح، قبل انطلاق عرض أولى حلقاته غدا الجمعة – أول أيام شهر رمضان المبارك على جميع قنوات MBC.





ومن المنتظر أن يعود أحمد السقا خلال الأيام المقبلة إلى مصر قادما من العاصمة بيروت، فهل يدخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما.





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





رامز جلال

الفنان رامز جلال هو الآخر لا يزال في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الانتهاء من تصوير برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي".





وقال الفنان رامز جلال إنه يتحدي الجميع هذا العام، واصفًا الرعب والانهيار بأنهما سيكونان المُسيطرين على الأجواء بفضل الفكرة غير التقليدية التي سترعب النجوم في حلقات " رامز مجنون رسمي " .







وأثار برومو البرنامج إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي نظرًا لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين يقعون في فخ رامز.

يشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يُطلون مع رامز جلال.

وكشف البرومو جزءًا من المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم، نبيلة عبيد، وغادة عادل، ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسيمين رئيس، وعبد الباسط حمودة، وباسم ياخور، وعلي معلول، وطارق حامد، وفيفي عبده، ومحي إسماعيل، وحسن شاكوش، والعديد من النجوم الآخرين.





ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في دبي حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه!





نبيلة عبيد

أما الفنانة نبيلة عبيد فتمكث في العاصمة اللبنانية بيروت هي الأخرى لتصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد "سكر زيادة" التي تقف فيه أمام نادية الجندي للمرة الأولى.





وتدور أحداث العمل داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.





المُسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.