حتى لا تصاب بـ كورونا.. 10 طرق للتسوق الآمن في رمضان

قدمت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عده نصائح للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة في شهر رمضان.





وجاءت النصائح كالتالي:

احذر لمس وجهك أثناء التسوق.

لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها. أمسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

احرص على غسل الخضار والفواكه جيدا.

ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن. التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق. حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة

احرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.