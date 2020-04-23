عامر زيان يطرح أغنية تغيرت كتير من مسلسل لو ما التقينا.. فيديو

طرح الفنان عامر زيان ، فيديو كليب أغنية "تغيرت كتير" من مسلسل "لو ما التقينا" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة روتانا على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" يا جروحي .. ما بدّي تنمحي .. يا دموعي .. بالعتمة تمرجحي .. وجع الإيام .. عم بوعى ونام .. والدنيي ما بتستحي .. وجع الإيام .. عم بوعى ونام .. والدنيي ما بتستحي .. تغيرت كتير .. ما عرفتك أبدًا بدً ما عرفتك .. هيدا مش إنت يا قلبي .. تغيرت كتير".





وزعلت كتير لما شفتك .. أصلًا أصلًا ما شفتك .. إنت صاير مش إنت .. صاير عنّي غريب .. رح إقوى ع ضعفي يا دني .. ما فيّي .. لهمومي إنحني .. ليعيش قلبي ويموت حبي .. ما بسأل صاروا كم سنة".



