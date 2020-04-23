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فن

هيثم شاكر يطرح تتر مسلسله الجديد حب عمري على أنغامي

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:51 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
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شروق إبراهيم
طرح الفنان هيثم شاكر، أغنية جديدة عبر تطبيق "أنغامي" بعنوان "عمري" وهي تتر مسلسله الجديد "حب عمري"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.

"حب عمري" ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية.

المسلسل الجديد "حب عمري" من بطولة سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

يذكر أن نشر الفنان هيثم شاكر، تغريدة له عبر حسابه على تويتر، هنأ خلالها الفنان يوسف الشريف؛ بعد طرح برومو مسلسله الجديد "النهاية"، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، وكتب: "مبروك يا جو.. بالنجاح ان شاء الله". 
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