هيثم شاكر يطرح تتر مسلسله الجديد حب عمري على أنغامي

حب عمري " ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، وهو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكر في الدراما التليفزيونية.





المسلسل الجديد "حب عمري" من بطولة سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.