شاهد.. رغم تحذيرات "كورونا".. زحام المواطنين أمام أبواب مبني التأمين الصحي بكفرالزيات

توافد الألاف من المرضي والأسر والعائلات على أبواب ومنافذ مبني التأمين الصحي بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم على الرغم من تحذيرات مجلس الوزراء للوقاية من أخطار "كورونا" مما ينذر بكارثة انتشار العدوي وسط غياب الرقابة من جهه مسئولي الجهات التنفيذية والصحة .

ورصدت "صدي البلد " تكدس المئات من المواطنين بأعداد كبيرة داخل المبنى ، وتكدسوا أيضا أمام البوابة، بدون أي تنظيم للصفوف او خوف من انتشار الفيروس بسبب الزحام .

وجاء ذلك فى الوقت الذي لم يحرك فيه ساكنا لتوفير مقاعد للانتظار أو تنظيم صفوف المواطنين المترددين على المكتب وأغلبهم من كبار السن .

فى المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته إلي مساعديه بالضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم على مستوي كافة بؤر عدوي انتشار وباء "كوفيد 19 " لتأمين أرواح وحياة المواطنين .