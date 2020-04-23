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محافظات

محافظ بورسعيد يوزع كمامات على المواطنين فى معدية بورفؤاد

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، بعدد من المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد، للقيام بجولة تفقدية بسوق بورفؤاد الجديد.

وحرص محافظ بورسعيد على تهنئة المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر وبورسعيد بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن من أى سوء ومكروه.

وخلال حديثه مع المواطنين، أكد محافظ بورسعيد أهمية وعى المواطن بالالتزام بالتعليمات التى حددتها الدولة المصرية للوقاية من الفيروس المستجد، والاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، هذا والبعد الاختلاط والتجمعات والتكدس فى الأسواق والميادين العامة.

وحرص محافظ بورسعيد على توزيع الكمامات على المواطنين داخل المعدية موكدا أهمية الإجراءات الاحترازية في ذلك التوقيت.

كما ناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية فى جهودهم المستمرة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، والتزام المنازل خلال الشهر المبارك والخروج فقط للضرورة ، واستغلال أوقاتهم فى الذكر والعبادة والدعاء لرفع البلاء عن العالم أجمع، كما ناشد الجميع بعدم التكدس فى الأسواق لشراء السلع، مؤكدا توافر كل احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية خلال الشهر المبارك، متمنيا أن يرفع الله عن مصرنا الحبيبة البلاء وينعم الوطن بالخير والسلام.
محافظ بورسعيد يوزع كمامات على المواطنين فى معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يوزع كمامات على المواطنين فى معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يوزع كمامات على المواطنين فى معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يوزع كمامات على المواطنين فى معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يوزع كمامات على المواطنين فى معدية بورفؤاد
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