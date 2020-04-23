محافظ بورسعيد يوزع كمامات على المواطنين فى معدية بورفؤاد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، بعدد من المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد، للقيام بجولة تفقدية بسوق بورفؤاد الجديد.







وحرص محافظ بورسعيد على تهنئة المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر وبورسعيد بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن من أى سوء ومكروه.





وخلال حديثه مع المواطنين، أكد محافظ بورسعيد أهمية وعى المواطن بالالتزام بالتعليمات التى حددتها الدولة المصرية للوقاية من الفيروس المستجد، والاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، هذا والبعد الاختلاط والتجمعات والتكدس فى الأسواق والميادين العامة.





وحرص محافظ بورسعيد على توزيع الكمامات على المواطنين داخل المعدية موكدا أهمية الإجراءات الاحترازية في ذلك التوقيت.



