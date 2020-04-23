نائبة تطالب بالتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين في رمضان

طالبت إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ المزيد من السلع الأساسية بالأسواق، مع تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين، وحمايتهم من شجع التجار.





وأكدت النائبة -في بيان اليوم الخميس- على ضرورة حماية محدودي الدخل وغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية من خلال تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار، والمزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية، وضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وعدم حجب السلع عن المواطنين.



