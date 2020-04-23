AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة تطالب بالتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:55 م
النائبة إيمان خضر
النائبة إيمان خضر
Advertisements
ماجدة بدوي
طالبت إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ المزيد من السلع الأساسية بالأسواق، مع تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين، وحمايتهم من شجع التجار.

وأكدت النائبة -في بيان اليوم الخميس- على ضرورة حماية محدودي الدخل وغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية من خلال تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار، والمزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية، وضخ المزيد من السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، وعدم حجب السلع عن المواطنين.

كما طالبت النائبة إيمان خضر، بالتنسيق والتعاون مع باقي الأجهزة الرقابية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق، خاصة مع وجود تجار يقومون بتزويد الأسعار حسب رغباتهم الشخصية، خاصةً مع ازدياد معدل الشراء من هذه المنتجات خلال الشهر الكريم، واستحدات آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع تزايد معدلات استهلاكها.. التنمية المحلية: حملات على أماكن تخزين السلع والمطهرات لمنع التلاعب في الأسعار

التنمية المحلية: حملات بالمحافظات لمنع جشع التجار والتلاعب في الأسعار

تحويل المخالفين للنيابة .. محافظ البحر الأحمر يحذر التجار المحتكرين

بسبب كورونا تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات وضبط 54 مخالفة بالمنيا

خلال الحظر.. ضبط 40 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

755 منفذا لتوفير السلع الغذائية بالشرقية بتخفيض 20%

ترشيحاتنا

عادات خاطئة فى رمضان.. الصحة العالمية تحذر الدول العربية من تفشي كورونا خلال الشهر الكريم

السيسى ونظيره الرومانى يبحثان هاتفيا جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد

تحويل 919 حالة من مصابي كورونا من مستشفيات العزل إلى مدن جامعية ونُزل الشباب

في ذكرى رحيل أنور إسماعيل.. نهاية مأساوية في ظروف غامضة

في عيد ميلاد أحمد عزمي.. قصة اتهامه بـ قضية مخدرات وقتل شقيقه على يد مسجل خطر

رغم تسجيل 3 إصابات.. استمرار سوق كوم الفرج بالبحيرة.. والأهالي يستغيثون.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظارة غريبة وبريسنج.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار من أحدث ظهور

شاهد.. رغم تحذيرات "كورونا".. زحام المواطنين أمام أبواب مبني التأمين الصحي بكفرالزيات

فى تحد لإجراءات الحكومة للحد من كورونا.. مصلى أعلى سطح منزل لأداء صلاة التراويح