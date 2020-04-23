استمرار حملات رش وتطهير مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات للوقاية من كورونا بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات رش وتطهير المنشأت الخدمية والحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة مستمرة ومتواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لافتًا إلى الاهتمام والتركيز على مكاتب البريد ومنافذ صرف معاشات تكافل وكرامة نظرًا للاقبال الشديد وتواجد أعداد من المواطنين بتلك الأماكن مشيرًا إلى تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن المهندس محمد عبدالجليل النجار سكريتر عام المحافظة ترأس حملة لرش وتطهير مكاتب البريد ومنافذ صرف معاشات تكافل وكرامة بمركز ساحل سليم لافتًا إلى إشراف ومتابعة من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لأعمال التطهير بحي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام أعمال وحملات التطهير بمراكز الجنوب ونبيل الطيبي السكرتير المساعد لمتابعة مراكز الشمال وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم موضحًا أن الحملات شملت مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد والوحدات المحلية والقروية وماكينات الصراف الآلي والوحدات الصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية والمجازر ومراكز الشرطة والمديريات والإدارات الخدمية بالقرى والمراكز كـ (الصحة والطب البيطري والثقافة والزراعة).
وواصل محافظ أسيوط مناشداته المستمرة للمواطنين على الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه مضيفًا أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.