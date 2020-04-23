استمرار حملات رش وتطهير مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات للوقاية من كورونا بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات رش وتطهير المنشأت الخدمية والحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة مستمرة ومتواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لافتًا إلى الاهتمام والتركيز على مكاتب البريد ومنافذ صرف معاشات تكافل وكرامة نظرًا للاقبال الشديد وتواجد أعداد من المواطنين بتلك الأماكن مشيرًا إلى تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى.





وأشار محافظ أسيوط إلى أن المهندس محمد عبدالجليل النجار سكريتر عام المحافظة ترأس حملة لرش وتطهير مكاتب البريد ومنافذ صرف معاشات تكافل وكرامة بمركز ساحل سليم لافتًا إلى إشراف ومتابعة من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لأعمال التطهير بحي شرق وغرب مدينة أسيوط ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام أعمال وحملات التطهير بمراكز الجنوب ونبيل الطيبي السكرتير المساعد لمتابعة مراكز الشمال وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم موضحًا أن الحملات شملت مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد والوحدات المحلية والقروية وماكينات الصراف الآلي والوحدات الصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية والمجازر ومراكز الشرطة والمديريات والإدارات الخدمية بالقرى والمراكز كـ (الصحة والطب البيطري والثقافة والزراعة).



