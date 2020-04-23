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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد السوق الجديد بمدينة بورفؤاد

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس جولة تفقدية داخل السوق الجديد بمدينة بورفؤاد.

وذلك تمهيدًا لافتتاحه، للوقوف على آخر تطورات سير العمل داخل السوق الجديد، رافقه خلالها المهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد .

وأكد محافظ بورسعيد  أن السوق الجديد بمدينة بورسعيد مقام على أعلى مستوى ويضاهى كبرى الأسواق الحضارية وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية بما يتوازى مع مجمل الانجازات المقامة على أرض بورسعيد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن سوق بورفؤاد الجديد سيكون سوقا للخضروات والأسماك واللحوم بما يقدم كافة المنتجات والسلع الغذائية لأهالى مدينة بورفؤاد ويلبى كافة احتياجاتهم ،  وكانت محافظة بورسعيد قامت بإنشاء عددا من الأسواق الحضارية المميزة مثل سوق الأسماك الجديد والتى أصبح يجذب العديد من زوار المحافظة ،  وكذلك جارى الانتهاء من سوق الخضروات والفاكهة الجديد ببورسعيد على أعلى مستوى.
محافظ بورسعيد يتفقد السوق الجديد بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتفقد السوق الجديد بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتفقد السوق الجديد بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتفقد السوق الجديد بمدينة بورفؤاد
محافظ بورسعيد يتفقد السوق الجديد بمدينة بورفؤاد
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