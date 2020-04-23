محافظ بورسعيد يتفقد السوق الجديد بمدينة بورفؤاد

أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس جولة تفقدية داخل السوق الجديد بمدينة بورفؤاد.





وذلك تمهيدًا لافتتاحه، للوقوف على آخر تطورات سير العمل داخل السوق الجديد، رافقه خلالها المهندس محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد .





وأكد محافظ بورسعيد أن السوق الجديد بمدينة بورسعيد مقام على أعلى مستوى ويضاهى كبرى الأسواق الحضارية وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية بما يتوازى مع مجمل الانجازات المقامة على أرض بورسعيد.



