استعدادا لاستقبال شهر رمضان.. وزير التنمية المحلية: منع إقامة موائد الرحمن .. توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة .. رفع كفاءة الخدمات والنظافة .. رفع درجات الاستعداد لـ القصوى

وزير التنمية المحلية:

= توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين

= إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم

= إلتزام المحافظات بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية

= خطط الإستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية



في ضوء تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفى إطار الإستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.





شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التى يتخذها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي سيتم تطبيقها فى شهر رمضان المعظم والالتزام بمنع إقامة موائد الرحمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد و التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن.





وأكد اللواء محمود شعراوى أن المحافظات أتمت استعداداتها لإستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.





وأشار "شعراوى" أنه تم رفع درجات الاستعداد لـ القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين لافتا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم.





وأوضح أن خطط الإستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأية مشكلات قد تتعرض لها المراكز والمدن والقرى.





وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة إلتزام المحافظات بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين بالمحافظات حفاظا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار والجشع بين بعض التجار موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إضافة إلى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية والإحترازية لمنع الزحام والتجمعات.





وأكد اللواء أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظات تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والاستراتيجية وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، كما تتابع الأسعار والتأكد من الألتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضاف الوزير أن الوزارة تتلقى أية شكاوى بشأن عدم عدم توافر أي سلع أو خدمات أو أية مشكلات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo وسيتم التعامل فورًا لمواجهة أي طارئ.