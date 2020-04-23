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محافظات

أجهزة الإسكندرية تواصل حملاتها لفض أماكن التجمعات بالمدينة.. صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكثفة فض وإغلاق أماكن التجمعات، بمختلف أنحاء المدينة.


 وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد

 

ففي نطاق حى ثان المنتزة ثان، شن الخي حملة مكبرة، أسفرت عن إغلاق إحدى مراكز التجميل بشارع سلمان الفارسي بالعصافرة بحري وذلك كإستجابة لإحدى الشكاوى الواردة عبر موقع وزارة التنمية المحلية، وجاءت الجملة بتواجد مندوب الغلق بإدارة رخص المحلات.

 

وشن حى وسط حملة مكبرة بشارع زين العابدين بمحرم بك، تم خلالها التفتيش علي عدد 11 منشأة تجارية للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة بعملها وذلك بمشاركة إدارات؛ المتابعة، ورخص المحلات واشغال الطريق.

 

وفى حى شرق تلاحظ خلال المرور الميداني للإدارات التنفيذية بحي شرق وجود تجمعات أمام مكتب بريد عزبة خورشيد القبلية، وتم العمل على فض التجمعات وإتخاذ المسافات الضرورية بين المواطنين ونشر الوعي بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم.

أجهزة الإسكندرية تواصل حملاتها لفض أماكن التجمعات بالمدينة.. صور
أجهزة الإسكندرية تواصل حملاتها لفض أماكن التجمعات بالمدينة.. صور
أجهزة الإسكندرية تواصل حملاتها لفض أماكن التجمعات بالمدينة.. صور
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