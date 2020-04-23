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حوادث

احذروا من الجيران.. كشف غموض سرقة أموال ومجوهرات من شركة بمدينة نصر

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:53 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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محمد صبرى
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى كشف غموض وضبط مرتكب واقعة سرقة أموال ومجوهرات من إحدى شركات الاستثمار السياحى والعقارى بمدينة نصر، وذلك تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

 تلقت إدارة شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا باكتشاف سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد من داخل شركة استثمار سياحى وعقارى في مدينة نصر.

وانتقل المقدم حسام نصر، رئيس مباحث مدينة نصر أول، إلى مقر الشركة، وبالفحص تبين وجود كسر بـ ٣ خزائن حديدية (فارغة) وبعثرة بمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وساعة ماركة عالمية، وتبين وجود كسر بالشباك الخلفى للشركة.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وهو عامل سابق بمحل كوافير بجوار الشركة "له معلومات جنائية مسجلة" من الشرقية فتم استهدافه وضبطه بمنطقة سكنه.

واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والفضية والساعة المستولى عليهم وكذلك المبالغ المالية بمسكنه، وأكد قيامه باستبدال جزء من المبلغ المالى "من عملة الدولار" المستولى عليه إلى العملة المصرية وإنفاقها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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