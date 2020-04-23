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الإمارات تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها عن تسجيل الإمارات 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا.


وقد أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم، الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 


وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "من بين الإصابات الجديدة، هناك 6 حالات جاءت من الخارج، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 82798، والوفيات 4632". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات إلى الصين معتبرا، لكن بدون تقديم أدلة، أنها أخفت الحصيلة الحقيقية للوفيات في البلاد، وهو ما نفته الصين بشدة.
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