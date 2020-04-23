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اقتصاد

البورصة المصرية تقفز 3.3% في الختام بدعم مكاسب النفط

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، يأتي ذلك بالتزامن مع صعود الأسواق العالمية بدعم استعادة أسعار النفط بعض عافيتها.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 357 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.4 ألف عملية لـ176 شركة، وارتفعت 132 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 555.389 مليار جنيه، محققًا مكاسب قدرها 11.2 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم "الخميس"، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، يأتي ذلك بالتزامن مع صعود الأسواق العالمية بدعم استعادة أسعار النفط بعض من عافيتها.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 357 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.4 الف عملية لـ 176 شركة، وارتفعت 132 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 555.389 مليار جنيه، محققًا مكاسب قدرها 11.2 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
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