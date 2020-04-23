الصحة السودانية تتسلم ملعب الجوهرة من الهلال

أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الصحة السودانية تسلمت رسميا ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادى الهلال السودانى مؤخرًا.
كان اتحاد الكرة السودانى أصدر فى وقت سابق قرارا بتعليق النشاط الرياضى فى السودان للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد إلى وقت لاحق.
وذكرت أن وزارة الصحة السودانية خاطبت نادي الهلال السودانى برئاسة أشرف الكاردينال بخطاب رسمي تطلب فيه سكن اللاعبين للأطباء بمراكز الحجر والعزل الصحى لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
يذكر أن تقارير إعلامية سودانية أفادت بأن مجلس إدارة نادى الهلال السوداني برئاسة أشرف الكاردينال وضع فندق النادي والصالة الرئيسيّة بالجوهرة الزرقاء تحت تصرف وزارة الصحة للاستفادة منه.
وأشارت إلى أن أشرف الكاردينال رئيس نادى الهلال السوداني وجه مجلس الإدارة إلى تسليم وزارة الصحة هذه المباني فورا مع العمل على تنفيذ كل متطلبات الوزارة لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا.