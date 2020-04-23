الصحة السودانية تتسلم ملعب الجوهرة من الهلال

كان اتحاد الكرة السودانى أصدر فى وقت سابق قرارا بتعليق النشاط الرياضى فى السودان للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد إلى وقت لاحق.

كان اتحاد الكرة السودانى أصدر فى وقت سابق قرارا بتعليق النشاط الرياضى فى السودان للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد إلى وقت لاحق.

يذكر أن تقارير إعلامية سودانية أفادت ب أن مجلس إدارة نادى الهلال السوداني برئاسة أشرف الكاردينال وضع فندق النادي والصالة الرئيسيّة بالجوهرة الزرقاء تحت تصرف وزارة الصحة للاستفادة منه.