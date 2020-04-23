قرار إسرائيلي خطير.. جامعة الدول العربية تدين اعتداء الاحتلال على أراضي الحرم الإبراهيمي

أدانت جامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعتبر تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، مطالبة المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة.



وقال البيان الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، إنه على إثر القرار الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الجامعة العربية تستنكر هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعتبر إمتداد لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلي إن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصوة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.

وطالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.