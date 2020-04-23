محافظ مطروح يسلم 27 طرفاً صناعياً لضحايا الألغام

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 27 طرفا صناعيا تعويضيا لعدد 27 مستفيدًا من مصابى الألغام والمعاقين ،ضمن الدفعة السادسة من مبادرة مركز النيل للإعلام ،بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وجمعية الاورمان.
وقدم الشكر لمؤسسة الأورمان لتعاونها ومشاركتها فى خدمة المجتمع المحلى بمحافظة مطروح وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والمساعدات الإنسانية للمواطنين.
وأوضحت صافينار أنور مدير مركز اعلام مطروح أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ بدايتها عام 2016حتى الأن 132 مستفيدا بتكلفة نحو 2 مليون جنيه خلال 6 مبادرات بالتعاون مع جمعية الأورمان ومركز النيل للإعلام فى إطار إهتمام الدولة بمصابى الالغام والمعاقين للمساعدة على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.