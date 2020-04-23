AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يسلم 27 طرفاً صناعياً لضحايا الألغام

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:42 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 27 طرفا صناعيا تعويضيا لعدد 27 مستفيدًا من مصابى الألغام والمعاقين  ،ضمن الدفعة السادسة من مبادرة مركز النيل للإعلام ،بالتعاون مع مديرية التضامن  الاجتماعى بالمحافظة  وجمعية الاورمان.

وقدم   الشكر  لمؤسسة الأورمان لتعاونها  ومشاركتها فى خدمة المجتمع المحلى بمحافظة  مطروح  وتقديم الخدمات الصحية  والعلاجية والمساعدات  الإنسانية للمواطنين.
 
 وأوضحت صافينار أنور مدير مركز اعلام مطروح  أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ بدايتها  عام 2016حتى الأن 132 مستفيدا بتكلفة نحو 2 مليون جنيه خلال 6 مبادرات بالتعاون مع جمعية الأورمان ومركز النيل للإعلام   فى إطار إهتمام الدولة بمصابى الالغام والمعاقين  للمساعدة على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
محافظ مطروح يسلم 27 طرفاً صناعياً لضحايا الألغام
محافظ مطروح يسلم 27 طرفاً صناعياً لضحايا الألغام
محافظ مطروح يسلم 27 طرفاً صناعياً لضحايا الألغام
محافظ مطروح يسلم 27 طرفاً صناعياً لضحايا الألغام
محافظ مطروح يسلم 27 طرفاً صناعياً لضحايا الألغام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركت شوكة في ظهر التنمية بمطروح .. الدولة تتحدى الألغام بأول مدينة مليونية على الساحل

محافظ البحيرة: صرف 81 مليون جنيه لـ 168 ألف مستفيد من تكافل وكرامة

أجهزة تعويضية وسماعات طبية من الأورمان لغير القادرين بالمنيا

ترشيحاتنا

بيستعبط.. محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب الزعيم

وفاء عامر تسخر من آيتن.. والأخيرة ترد: متشكرين يا كبيرة

تحارب العطش.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الوجبة خلال السحور.. فيديو

مي عمر مطلوبة على جوجل بسبب ابنتيها من محمد سامي

في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. شاهد الحسناء حفيدة رياض القصبجي

في عيد ميلاد فلة الجزائرية.. زواجها من لاعب الزمالك وتورطها بقضية آداب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور

طريقة عمل الفول المدمس.. 3 وصفات مختلفة

فى استجابة سريعة لـ صدى البلد.. محافظ البحيرة يفض سوق كوم الفرج