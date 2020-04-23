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ارتفاع ضحايا كورونا فى الهند لـ 21 ألف إصابة و681 حالة وفاة

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها ارتفاع الإصابات فى الهند لـ 21393 حالة بإجمالى وفيات وصلت لـ 681 شخصا.


وأعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 


وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "من بين الإصابات الجديدة، هناك 6 حالات جاءت من الخارج، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 82798، والوفيات 4632". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات إلى الصين، لكن بدون تقديم أدلة، معتبرا أنها أخفت الحصيلة الحقيقية للوفيات في البلاد، وهو ما نفته الصين بشدة.
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