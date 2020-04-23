AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أحمد مصيلحى : قومى الطفولة يجب ان يتابع مع وزارة التعليم كيفية تعامل المدارس مع الأطفال

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:31 م
أحمد مصيلحى
أحمد مصيلحى
Advertisements
امل مجدي

قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر  إن الدولة بكاملها يجب أن تعمل على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،وبعد وفاة دكتورة عزة العشماوى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة يجب أن يهتم رئيس المجلس القادم بحقوق الطفل الأربعة الموجودة فى القانون وهى عدم التمييز ،وأن يحصل  الطفل على حقوقه كاملة، وأن يتم تغليب المصلحة الفضلى للطفل ،ومشاركة الطفل فى كل شئ ليكون له رأى .


وأضاف "مصيلحى" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لابد من المحافظة على حق الطفل فى الحماية سواء من التفرق الأسرى أوالتسول أوالهجرة الغير شرعية أو العنف وغيرها من المشاكل التى تواجه أطفالنا فى المجتمع .



وأشار"رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر"  الى أنه من الناحية التنفيذية لابد أن يكون لرئيس المجلس رؤية تشاركية مع كل فئات المجتمع ،والمجتمع المدنى خاصة، ومتابعة وزارة التعليم فى التعامل مع الطفل فى المدارس والنزول على ارض الواقع والبعد عن المكاتب ،لأن العمل الميدانى هو الاهم .


وأكد أن الأطفال هم مستقبل مصر لذلك يجب أن يقدم المجلس القومى للطفولة دراسات حقيقية عن حالة الأطفال فى الشارع ،وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية لتكون مرجع للباحثين فى هذه القضايا.


ونوه لخطوة هامة وهى تقديم المجلس القومى للطفولة والأمومة تقرير عن حالة الطفولة بشكل شهرى أو ربع سنوى يسلم لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية لمعالجة القضايا بشكل سريع .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المجلس القومي يشارك في بحث الخطة الوطنية للطفولة والأمومة

أحمد مصيلحى: زواج الأطفال فى مصر له 3 أشكال

18 مليون حالة زواج أطفال .. تهديد لبراءة الأطفال وحياتهم ...وحقوقيون: يتم فى سرية ويجب تفعيل القانون ومعاقبة المأذونين

القومي للإعاقة ينعى الأمين العام للطفولة والأمومة

حقوقي: يجب تفعيل مادة إنشاء لجنة نجدة الطفل بـ مجلس الطفولة والأمومة

بعد وفاة عزة العشماوي.. خبراء يوضحون المهام التي تنتظر الأمين العام الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة.. مشاركة المجتمع المدني وتفعيل لجان الحماية

ترشيحاتنا

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

مجلس الوزراء : هذه مواعيد الحظر الجزئي في رمضان .. وهدفنا مصلحة المواطنين

رسالة لبشار الأسد.. أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية بعد أنباء تدهور حالته الصحية

رئيس الوزراء يُصدر قرارا بإجازة السبت المقبل بمناسبة عيد تحرير سيناء

العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور

مجلس الوزراء: نعمل على عودة الحياة لطبيعتها للتخفيف من الأضرار الاقتصادية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شباك السيارة.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال الصيفي

يبدأ بالحلق.. دورة حياة فيروس كورونا في جسم الإنسان

خواكين فينيكس نجم Joker يظهر بالكمامة في الشوارع الأمريكية..صور