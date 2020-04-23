أحمد مصيلحى : قومى الطفولة يجب ان يتابع مع وزارة التعليم كيفية تعامل المدارس مع الأطفال

قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر إن الدولة بكاملها يجب أن تعمل على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،وبعد وفاة دكتورة عزة العشماوى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة يجب أن يهتم رئيس المجلس القادم بحقوق الطفل الأربعة الموجودة فى القانون وهى عدم التمييز ،وأن يحصل الطفل على حقوقه كاملة، وأن يتم تغليب المصلحة الفضلى للطفل ،ومشاركة الطفل فى كل شئ ليكون له رأى .





وأضاف "مصيلحى" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لابد من المحافظة على حق الطفل فى الحماية سواء من التفرق الأسرى أوالتسول أوالهجرة الغير شرعية أو العنف وغيرها من المشاكل التى تواجه أطفالنا فى المجتمع .









وأشار"رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر" الى أنه من الناحية التنفيذية لابد أن يكون لرئيس المجلس رؤية تشاركية مع كل فئات المجتمع ،والمجتمع المدنى خاصة، ومتابعة وزارة التعليم فى التعامل مع الطفل فى المدارس والنزول على ارض الواقع والبعد عن المكاتب ،لأن العمل الميدانى هو الاهم .





وأكد أن الأطفال هم مستقبل مصر لذلك يجب أن يقدم المجلس القومى للطفولة دراسات حقيقية عن حالة الأطفال فى الشارع ،وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية لتكون مرجع للباحثين فى هذه القضايا.





ونوه لخطوة هامة وهى تقديم المجلس القومى للطفولة والأمومة تقرير عن حالة الطفولة بشكل شهرى أو ربع سنوى يسلم لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية لمعالجة القضايا بشكل سريع .