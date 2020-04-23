البحث العلمي: مسلسل الأزهر يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه غدًا ستنتطلق اولى حلقات الموسم الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) في رمضان 2020، والذي من إخراج محمد بدوي، وتأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، وذلك بالتعاون مع بوابة الأزهر بعد أن أثبت نجاحه على مدار 3 أجزاء.





وقال "صقر"، في بيان، الخميس، إن بعد نموذج للتعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكولوجيا والأزهر الشريف، موضحا انه بدأ منذ عام 2016 بالاتفاق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حيث استطاع المسلسل أن يثبت مكانه بين مسلسلات الرسوم المتحركة.





وأشار إلى أنه المسلسل يسعى إلى نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر.





جدير بالذكر أن المسلسل تقدمه بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مسلسل كرتون "الأزهر" له أجزاء ثلاثة، والذي يؤرخ تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى اليوم.