AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمي: مسلسل الأزهر يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:31 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه غدًا ستنتطلق اولى حلقات الموسم الرابع من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) في رمضان 2020، والذي من إخراج محمد بدوي، وتأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، وذلك بالتعاون مع بوابة الأزهر بعد أن أثبت نجاحه على مدار 3 أجزاء.

وقال "صقر"، في بيان، الخميس، إن بعد نموذج للتعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكولوجيا والأزهر الشريف، موضحا انه بدأ منذ عام 2016 بالاتفاق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حيث استطاع المسلسل أن يثبت مكانه بين مسلسلات الرسوم المتحركة.

وأشار إلى أنه المسلسل يسعى إلى نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية، وذلك بدءًا من الدولة الفاطمية مرورًا بدولتي المماليك (البحرية والبرجية) ثم الدولة العثمانية ثم أسرة محمد على ثم الزمن المعاصر. 

جدير بالذكر أن المسلسل تقدمه بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو مسلسل كرتون "الأزهر" له أجزاء ثلاثة، والذي يؤرخ تاريخ الأزهر الشريف منذ إنشائه قبل أكثر من ألف عام وحتى اليوم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل أم.. استغلي وجود أطفالك في المنزل لمتابعة هذه البرامج الترفيهية المفيدة

أكاديمية البحث العلمي: أزمة كورونا لم تؤثر كثيرا على أنشطتنا.. وسنعرض برامجنا أون لاين.. ومسابقات جديدة للباحثين.. ولكل أم: استغلي وجود أطفالك في المنزل لمتابعة هذه البرامج الترفيهية المفيدة

للعام الرابع على التوالي .. مسلسل كارتون الأزهر ينافس من جديد في رمضان

البحث العلمي تواصل جهودها خلال الشهر الكريم بإطلاق مسلسل كارتون "الأزهر" واستمرار استقبال المنح والأنشطة

بعد ترجمته للبرتغالية.. مسلسل كارتون الأزهر ينافس من جديد في رمضان للعام الرابع على التوالي.. العمل يتناول التاريخ من الدولة الفاطمية وحتى العثمانية

نور والرحلات الخارقة.. مسلسل كارتون مشترك بين الأزهر والبحث العلمي

ترشيحاتنا

رسالة نصية للمستفيد.. الجوازات السعودية تعلن عن 6 دول ضمن مبادرة عودة

الحكومة: متوقع تخطى أعداد الإصابة بـ كورونا 200 حالة يوميا.. والوضع ما زال تحت سيطرة الدولة

رئيس الوزراء: فتح جزئى للمحاكم بداية من الأسبوع القادم.. فيديو

مجلس الوزراء: الحياة ستعود لطبيعتها مرة أخرى بحلول عيد الفطر.. فيديو

العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور

أيهم أجمل؟.. شاهد 8 إطلالات مختلفة لنسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شباك السيارة.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال الصيفي

يبدأ بالحلق.. دورة حياة فيروس كورونا في جسم الإنسان

خواكين فينيكس نجم Joker يظهر بالكمامة في الشوارع الأمريكية..صور