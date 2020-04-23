إعلامية: مصر والكويت بيت واحد .. والأيادى الخفية سنقطعها بهذا السلاح

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن العلاقات المصرية الكويتية تمتاز بالعمق والمتانة على مدي التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، ولم ينل منها الفئات الموجهة التى تسعى لإفسادها فالأيادي الخفية تعبث بدعم من جماعة الإخوان .

ولفتت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إلى أن العلاقات الطيبة بين قادة البلدين والشعبين الشقيقين أسست قاعدة صلبة لنمو تلك العلاقة وما تشهده اليوم من متانة وقوة في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، ولا سيما أنها علاقات تاريخية ذات جذور عميقة، مشيرة إلى أن المصريين المقيمين على أرض الكويت، يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني، ويقومون بدور كبير في نهضة المجتمع الكويتي .

ولفتت"الرشيد"، إلى أن العلاقات بين البلدين لا تدار عن طريق مواقع السوشيال ميديا ، محذرة من تناقل الشائعات التى يبثها المغرضون بهدف إحداث فرقة وإثارة البلبلة، مشيرة إلى أن وعى الشعبين هو السلاح الوحيد للفتك بالأيادى الخلفية التى تحركها براثن الحاقدين على مصر والكويت.





وعلق السفير المصري لدى الكويت، اليوم الأربعاء، على محاولات إثارة الفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مصريين وكويتيين في الفترة الأخيرة ووصفها باليائسة.

وحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية دعا طارق القوني إلى "اغتنام الشهر الفضيل في البعد عن التشاحن وإثارة الفتن على وسائل التواصل الاجتماعي، التي شهدت محاولات يائسة خلال الفترة الماضية للنيل من متانة العلاقات الوطيدة بين شعبي البلدين"، مؤكدا أن الإساءات "لا تمثل سوى مطلقيها".

وثمن القوني "حرص المسؤولين في البلدين على اتخاذ الإجراءات بحق المسيئين من الجانبين".

ونوه في هذا الصدد إلى أن "متابعة هذا الملف لا تقتصر على الإساءات الصادرة بحق مصر، بل وبادرت السفارة بإحالة عدد من التغريدات تجاه دولة الكويت إلى الجهات المعنية بمصر لاتخاذ اللازم بشأنها. وأكد السفير المصري لدى الكويت، على الرفض التام لأية إساءة لقيادتي وشعبي البلدين"، مشددا على أن "العلاقات بينهما وما يجمعهما من روابط التاريخ والدم والمصير المشترك، أكبر بكثير من أن تتأثر بمثل هذه المحاولات اليائسة".

وفى وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، ، اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري، حيث تطرق الجانبان إلى "التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين".

أعرب الوزيران في هذا الصدد عن "عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها"، مؤكدين أن "ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما".