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أخبار البلد

للتوعية بفيروس كورونا.. الهيئة الإنجيلية وجامعة أسيوط تقيمان مسابقات أونلاين

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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سامح سلام

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع جامعة أسيوط، مسابقة فنية "Online"، لطلاب الجامعة من خلال مبادرة "إيد واحدة في الأزمات" بأسيوط، نظرًا للظرف الطارئ الذي يمر به العالم كله، ووطننا الغالي مصر. 


وتشمل المسابقة إنتاج موجَّه للأطفال والنشء في المجالات الآتية، الكوميكس (القصص المصورة)، وقصص مصورة للتلوين، وفن الكاريكاتير.


كما تضمن المسابقات الفنية لطلاب  جامعة أسيوط تصميم فني موجَّه للمجتمع بتنوع فئاته (تعبيري - مجسم).


وتهدف المسابقة التى ينظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع جامعة أسيوط التوعية الصحية والاجتماعية الصحيحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحجيم انتشاره.


كذلك تهدف المسابقة أيضًا إلى التعريف بروح الوحدة والتماسك المجتمعي في الأزمات، والتشجيع على التكاتف والمبادرة الإيجابية، ومواجهة الوصم و التمييز الموجه لمصابي فيروس كورونا و إرسال رسائل التضامن معهم.


شارك بالمسابقة أكثر من 150 طالبا وطالبه بأعمال مميزة وصل عددها إلى 600 عمل فني وهو ما يعبر عن وعي حقيقي بالأزمة، فيما سيتم تقييم الأعمال المقدمة ونشرها في كتيبات للتوعية وتوزيعها في نطاق عمل المبادرة.

للتوعية بفيروس كورونا.. الهيئة الإنجيلية وجامعة أسيوط تقيمان مسابقات أونلاين
للتوعية بفيروس كورونا.. الهيئة الإنجيلية وجامعة أسيوط تقيمان مسابقات أونلاين
للتوعية بفيروس كورونا.. الهيئة الإنجيلية وجامعة أسيوط تقيمان مسابقات أونلاين
للتوعية بفيروس كورونا.. الهيئة الإنجيلية وجامعة أسيوط تقيمان مسابقات أونلاين
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