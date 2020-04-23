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رياضة

بسبب فيروس كورونا.. تقليص رواتب اللاعبين في المجر

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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نور عادل
قررت الحكومة المجرية السماح للأندية بتخفيض رواتب لاعبي كرة القدم بحد أقصى 70%، وذلك بسبب حالة الطوارئ الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)

وحدد المرسوم أنه بنهاية حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتوجب إعادة رواتب لاعبي كرة القدم إلى ما كانت عليه سابقا.

وفيما يتعلق بالمنافسة في دوري الدرجة الأولى المجري (NB1)، أكد رئيس الاتحاد الذي أعيد انتخابه مؤخرا، ساندر سانيه، في مقابلة مع صحيفة (نيمزيتسبورت) الرياضة الرقمية أنه من الممكن إكمال البطولة إذا تم استئناف المباريات قبل 13 يونيو المقبل.

وأضاف أنه يجب الإعلان عن عودة الدوري قبل 3 أسابيع من موعد إقامة المباريات حتى تتمكن الفرق من استئناف التدريبات.

يذكر أن الاتحاد المجري أعلن في 11 مارس الماضي أنه سيتم لعب المباريات بدون جمهور، ولكن بعد 4 أيام فقط من ذلك التاريخ، قرر تعليق البطولة إلى أجل غير مسمى وطلب من الفرق التوقف عن خوض تدريبات.
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