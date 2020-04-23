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محافظات

الدفع بماكينات الصرف الآلية لأهالي قرية كفر جعفر في الغربية.. صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:30 م
ماكينات الصرف الألية
ماكينات الصرف الألية
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أحمد على

شهدت قرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، والتي تم عزلها بسبب ظهور حالات كورونا بها، قيام بنك مصر، اليوم الخميس، إطلاق مبادرة إرسال سيارة ماكينات atm متحركة لصرف مرتبات ومعاشات أهالي القرية بأماكنهم.


وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تيسيرا لكافة المواطنين .


جاءت تلك المبادرة ، تحت رعاية محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإشراف إيهاب دره رئيس قطاع الفروع، وفى إطار مشاركة البنك لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.


وكانت مديرية الصحة بالغربية، وضعت الأسبوع الماضى أهالى قرية كفر جعفر تحت العزل المنزلي التام لأهالي  وأسر وعائلات القرية .


كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القرية، ضمن خطة الوزارة الوقائية، لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها.

الدفع بماكينات الصرف الآلية لأهالي قرية كفر جعفر في الغربية.. صور
الدفع بماكينات الصرف الآلية لأهالي قرية كفر جعفر في الغربية.. صور
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