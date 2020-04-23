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محافظات

العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية اليوم، بتعقيم وتطهير كافة شوارع قريتي سلمنت وبير عمارة التابعين للوحدة المحلية بإنشاص الرمل عقب الاشتباه في إصابة 3 أفراد بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المخالطين للحالات وتعقيم جميع الشوارع والمناطق الهامة والحيوية تحسباً لوجود أي إصابات بفيروس كورونا عقب مخالطتهم للحالات. 

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وأضاف "علام" أنه تم فرض العزل المنزلي لـ 28 منزلاً بواقع 62 أسرة لـ 264 فردًا لمدة 14 يومًا وذلك للاشتباه في إصابة 3 أفراد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد_19" موزعين بين الثلاث قرى (بير عمارة - قرملة - سلمنت).

 

ودفعت رئاسة المركز بمعدات وأفراد لتعقيم وتطهير شوارع القريتين، بالإضافة إلى تطهير مبنى الوحدة المحلية بكفر أيوب عقب التأكد من إصابة إحدى الموظفات المخالطة لزوجها العامل بذات المصنع بفيروس كورونا المستجد.

 

فيما شهدت القرى التزامًا من جانب المواطنين عقب فرض العزل المنزلي على الأسر المخالطة للحالات.

العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور
العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور
العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور
العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور
العزل المنزلي لـ 264 فردًا بـ بلبيس عقب الاشتباه في إصابات بـ كورونا.. صور
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