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فن

تفاصيل فيلم السيرة الذاتية لـ وايتني هيوستن

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:52 م
وايتني هيوستن
وايتني هيوستن
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شروق ابراهيم
قال المغني كليفي دافيس الصديق المقرب للنجمة الراحلة وايتني هيوستن، انه سيتولي مهمة تنفيذ فيلم عن سيرتها الذاتية بعد الصحول على موافقة من مؤسسة ممتلكات المغنية الراحلة، وسوف يحمل اسم احد اغاني وايتني هيستون الشهيرة  I wanna dance with some body.

وكشفت صحيفة مترو البريطانية، ان الفيلم سوف يتناول قصة صعود وايتني هيوستن الى عالم الشهرة وصراعها مع الادمان ووفاتها في عمر الـ 48 عام 2012. 

وصرح مؤلف الفيلم انتوني مارك كارتن: "نحن محظوظون بشكل لا يصدق لاننا حصلنا على دعم ومدخلات العديد من الأشخاص الرئيسيين الذين عرفوا ويتني في صناعة هذا الفيلم".

واكد كلفيي جافيس: "من كل خبرتي الشخصية والمهنية مع ويتني من سنوات مراهقتها المتأخرة إلى وفاتها المبكرة المأساوية ، أعرف عنها قصص الكاملة لم ترو بعد".
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