قيادات جامعة بنها تتبرع بـ 20 % من مكافآتها لصندوق تحيا مصر

وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على التبرع بمليون جنيه من حصيلة مكافآت القيادات الجامعية لصالح صندوق تحيا مصر وذلك في إطار التضامن مع أجهزة ومؤسسات الدولة لمواجهة التداعيات الإقتصادية والأثار المترتبة علي إنتشار فيروس كورونا المستجد.







وقال السعيد، أن مجلس الجامعة تلقى عدد من المبادرات المقدمة من القيادات الأكاديمية وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الاستعداد للتبرع بنسبة من مكافآتهم المقررة لهم من الموارد الذاتية بالجامعة كتبرع لصندوق تحيا مصر لدعم الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كروونا المستجد مثل العمالة الغير منتظمة والأطقم الطبية والتمريض والتي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.





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واشار السعيد الى أن مجلس الجامعة وافق على قبول المبادرات والتبرع بـ 20 % من مكافآت رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات ووكلائها ومديرى الوحدات والمراكز الخاصة ومن يرغب من أعضاء مجلس الجامعة وهيئة التدريس لمساندة الدولة في تفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.





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وأشاد رئيس جامعة بنها بمبادرة قيادات وأساتذة جامعة بنها على التبرع بجزء من مكافآتهم لصندوق تحيا مصر والتى تأتى في اطار حرصهم على المشاركة المجتمعية

و

المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل العمالة الغير منتظمة ودعم الأطقم الطبية من أبناء الوطن.