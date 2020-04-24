برلمانى يناشد رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تطوير القطاع الصحي

أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تأييده التام موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.





ووجه " حساسين " فى تصريحات له، تحية قلبية لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإسراعه فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، وما نص عليه مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.





إضافة إلى إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة مؤكدا أنه أول نائب بالبرلمان طلب رفع سن المعاش إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما فى إطار المواجهة الناجحة من الدولة لفيروس كورونا.