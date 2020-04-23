8480 طناً حتى الآن.. محافظ المنوفية يعلن زيادة معدل توريد القمح عن العام السابق

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، توريد 8480 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لهذا العام، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في معدلات التوريد مقارنة بالعام الماضي ، حيث بلغ ما تم توريده في العام الماضي وحتي تاريخه ما يقرب من 1357 طن قمح أي بفارق ما يقرب من 7123 طن قمح زيادة في نسب التوريد لهذا العام.





وأفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بحسب بيان، بأن ما تم توريده اليوم 23 أبريل الحالي ما يزيد عن 2900 طن قمح ليصبح إجمالي ما تم توريده حتي الآن 8480 طنا، مشيرًا بأن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.





ووجه محافظ المنوفية اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد، حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.





كما ناشد محافظ المنوفية المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.





من الجدير بالذكر أنه قد تم البدء فى توريد القمح يوم 15 من الشهر الجارى وبدأت الصوامع فى إستقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لكافة الإشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.