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محافظات

الدفع بفرق مكافحة العدوى لقرية صفط تراب وفحص 850 مخالطا لمصابي كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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أحمد على

واصلت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية اليوم رفع حالة الطوارىء  تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بموجب نشر فرق مكافحة العدوي ومسئولي الترصد وإدارة التثقيف الصحي لفحص 850  مخالطين جديدا لمصابي الكورونا الذين تجاوز أعدادهم 45  حالة إصابة إيجابية .


وأشار وكيل الصحة إلي ضرورة نقل الحالات إلى مستشفى صدر المحلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لهم ومتابعة الحالة الصحية  .


كما أوضح وكيل الصحة أنه تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لحماية الطاقم الطبي و الكلور لتطهير الوحدة وعمل المسح الطبي لجميع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .


كما وجه الدكتور هشام شيحه بتوفير طبيب صدر وطبيب الحميات لتواجد الدائم داخل الوحدة لاكتشاف الحالات اشتباه بفيروس كورونا .


وشدد وكيل وزارة الصحة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالوحدة الصحية وتواجد الطاقم الطبي لمتابعة سير العمل ومتابعة حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد وحصر المخالطين  والتشديد على الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير  الاحترازية، لحماية الطاقم الطبي من الإصابة مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة .


كما أشاد بدور رجال الأعمال والمتبرعين ، على إتساقهم  مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .


أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، توفير كافة السلع الأساسية والخدمات والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية الوقائية وسيارات الإسعاف ، والتي تقرر عزلها، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك .


كما وجه  محافظ الغربية أنه تم توفير كافة المستلزمات الأساسية للمعيشة خلال فترة العزل، حيث تم إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات الى القرية  اليوم الخميس تشمل 2 طن مواد بترولية، و32 طن سر ، و1100 كرتونة زيت، و50 طن أرز وسمن، و250 كيلو ملح طعام، وطن خضر وفاكهة، و600 أسطوانات غاز، و100 كرتونة كيك، بالإضافة إلى توفير المقررات التموينية لثلاثة أيام، وحصص المخابز تكفي لـ 7 أيام .

الدفع بفرق مكافحة العدوى لقرية صفط تراب وفحص 850 مخالطا لمصابي كورونا
الدفع بفرق مكافحة العدوى لقرية صفط تراب وفحص 850 مخالطا لمصابي كورونا
الدفع بفرق مكافحة العدوى لقرية صفط تراب وفحص 850 مخالطا لمصابي كورونا
الدفع بفرق مكافحة العدوى لقرية صفط تراب وفحص 850 مخالطا لمصابي كورونا
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