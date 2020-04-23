توريد 4 آلاف طن قمح ببنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن "استلام وتوريد 2003 طن و37 كجم من القمح بصوامع وشون المحافظة ليصل إجمالي ما تم توريده "منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الجاري وحتى أمس إلى 4734 طناً و984 كجم.





وأشار إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.





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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من : مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.





تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 الف طن.



