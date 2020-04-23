مدبولي: ستظل هناك إجراءات احترازية ضد وباء كورونا حتى ظهور مصل













وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، من خلال كلمتة بمؤتمر مجلس الوزراء اليوم، إننا "لابد أن نتعايش مع الفيروس لأنه سيصبح معطى من معطيات الحياة، والعالم كله بدأ يتعامل على هذا الأساس".





وأشار إلى أن جميع الدول بدأت في إعلان إجراءات للتعامل والتخفيف عن مواطنيها، موضحًا أنه لابد أن يعي المواطنون والدولة أن الاستمرار فى الفترة القادمة هو نؤقلم انفسنا على بعض الاجراءات الاحترازية مستقبلا.





وتابع أن حركتنا فى المناطق العامه والتجمعات والمناطق المفتوحه ولابد من اتباعها والاخذ فى الاعتبار حتى لا يحدث انتشار واسع للفيروس فى مصر مثل باقى الدول الاخرى .





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