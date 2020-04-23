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مدبولي: ستظل هناك إجراءات احترازية ضد وباء كورونا حتى ظهور مصل

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تأمل الخروج من نكبة فيروس كورونا بسلام، لكن التوجهات من الجوانب الطبية تؤكد أن هذا الوباء لن ينتهي، لذلك لابد أن نتعايش مع استمراره بقائه حتى يأذن الله بظهور لقاح أو مصل مضاد له. 



وأضاف  رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، من خلال كلمتة بمؤتمر مجلس الوزراء اليوم، إننا "لابد أن نتعايش مع الفيروس لأنه سيصبح معطى من معطيات الحياة، والعالم كله بدأ يتعامل على هذا الأساس". 

وأشار إلى أن جميع الدول بدأت في إعلان إجراءات للتعامل والتخفيف عن مواطنيها، موضحًا أنه لابد أن يعي المواطنون والدولة أن الاستمرار فى الفترة القادمة هو نؤقلم انفسنا على بعض الاجراءات الاحترازية مستقبلا. 

وتابع أن حركتنا فى المناطق العامه والتجمعات والمناطق المفتوحه ولابد من اتباعها والاخذ فى الاعتبار حتى لا يحدث انتشار واسع للفيروس فى مصر مثل باقى الدول  الاخرى .



واكد أن الحكومه المصريه تدرس كيف نسير بنجاح فى الاجراءات العلاجيه والوقائية للفيروس ولكن ما هو المدى الزمنى الذى يمكن ان نعيد به الحياه الى طبيعتها لابد  لا نعرف لذلك لابد ان نكون مهيئين ان الحياة مرتبطة بالاجراءات الاحترازية بهذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.
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