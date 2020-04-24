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فن

ريهام حجاج تغلق خاصية التعليقات خوفا من الهجوم عليها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
أغلقت الفنانة ريهام حجاج خاصية التعليقات بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام خوفا من الهجوم عليها بعد أزمة أفيش مسلسل "لما كنا صغيرين". 

وكانت ريهام حجاج كتبت: "بعد كل الهري اللي حصل أحب أشكركم على حسن تعاونكم لتحقيق أقوى دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين". 

وكشفت عن موعد عرض المسلسل قائلة: "بكره الساعه ٩ ونص علي دي ام سي و١٠ ونص على قناة الحياة كل سنة وأنتو بألف خير وصحة وستر وسعادة".

وكانت ازمة افيش مسلسل لما كنا صغيرين اندلعت عندما انتشرت حملات دعائية تبرز تصدر ريهام حجاج الافيش وفي خلفها خالد النبوي ومحمود حميدة ، وهو ما أثار حالة من الجدل والهجوم عليها وسرعان ما قامت الشركة المنتجة بتعديل الافيش بتصدر خالد النبوي وحميدة النسخة الجديدة من الحملة الدعائية. 


"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

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