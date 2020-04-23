مباحث التموين بالدقهلية تضبط 800 لتر كحول قبل بيعها فى السوق السوداء

تمكنت مباحث التموين بالدقهلية من ضبط شخصين وبحوزتهما 800 لتر كحول قبل بيعهم فى السوق السوداء .





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطار بورود معلومات لضباط ادارة شرطة التموين بالدقهلية بقيام شخصين بالاتجار فى الكحول فى السوق السوداء بالمخالفه للقانون .





وبتقنين الاجراءتت تمكنت حملة امنية من ضباط الادارة بقيادة المقدم مصطفى منيسى وكيل الادارة بالتنكر كإنه مشرف مبيعات باحدى الوكالات واتفق معهم على تسلم كمية بمدينة بلقاس وتم ضبطهم وبحوزتهم 800 لتر كحول وهم محمد بدير عبد الرازق صيدلي وصديقه جمال مسعد هاشم .



