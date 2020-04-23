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مرأة

بـ تيشيرت عروس البحر .. ولاء الشريف تتألق بإطلالة مميزة

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:11 م
ولاء الشريف
ولاء الشريف
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة الشابة ولاء الشريف صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام لتهنئة جمهورها بشهر رمضان الكريم.

وعلقت ولاء الشريف على الصورة قائلة "كل سنة وانتم بألف خير، رمضان كريم ، ربنا يتقبل منا ومنكم".

وتألقت ولاء الشريف بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية تي شيرت صيفي يحمل رسمة عروس البحر، وظهرت بشكل يجذب أنظار الجمهور، فهي من الفنانات التي تميل إلى ارتداء الكاجوال الذي يحمل رسومات كرتونية.

كما تحرص الفنانة ولاء الشريف على الظهور بشكل جمالي بسيط، فتتخلى دائما على وضع المكياج، فظهرت بشكل جمالي طبيعي.

كما انها لم تتكلف في الظهور ففضلت أن تطل على جمهورها بشكل بسيط وأنيق مع عدم ارتدا الاكسسوارات.
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