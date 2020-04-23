مدبولى: مسار فيروس كورونا يسير وفق مخططات الدولة المصرية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المسار الذى اتخذه فيروس كورونا المستجد فى مصر مازال يسير وفق ومخططات الحكومة المصرية.









وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى حول مناقشة قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك

المصرى فى هذه الفترة، أن الدولة المصرية تحكم سيطرتها على فيروس كورونا وهو ما يتضح من خلال نسبة أعداد المصابين والوفيات مقارنة بدول أخرى.









وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ، أن الحكومة المصرية تعمل يوميا على دراسة موقف أعداد فيروس كورونا وحجم الإصابات فى مصر بالتعاون مع الوزارات المعنية والوقوف على المعطيات والاستعانة بآراء الأطباء المختصين.











