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مدبولى: مسار فيروس كورونا يسير وفق مخططات الدولة المصرية.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:09 م
الدكتو مصطفى مدبولى
الدكتو مصطفى مدبولى
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  إن المسار الذى اتخذه فيروس كورونا المستجد فى مصر مازال يسير وفق ومخططات الحكومة المصرية.


وأكد  رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى حول  مناقشة قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك 
المصرى فى هذه الفترة، أن الدولة المصرية تحكم سيطرتها على فيروس كورونا وهو ما يتضح من خلال نسبة أعداد المصابين والوفيات مقارنة بدول أخرى. 


وأكد  الدكتور مصطفى مدبولى،  أن الحكومة المصرية تعمل يوميا على دراسة  موقف أعداد فيروس كورونا وحجم الإصابات فى مصر بالتعاون  مع الوزارات المعنية والوقوف على المعطيات والاستعانة بآراء الأطباء المختصين. 



اجتمع مجلس الوزراء، لمناقشة قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.


كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
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