قناة DMC تخاطب الأطفال في رمضان بـ"حلو بس"

تعرض قناة DMC برنامج الأطفال الجديد "حلو بس" والذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس والدمية "زتون" التي قدم معها حلقات للأطفال أيضًا على الراديو 9090، وذلك ضمن خريطتها خلال شهر رمضان المبارك.





"حلو بس" من إنتاج مجموعة قنوات DMC ويعد برنامج الأطفال الأول الذي يذاع على الشاشات المصرية منذ سنوات، حيث يخاطب الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا.





البرنامج يرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد فتحي، وشارك في كتابته ياسمين نور الدين، وهيثم عبدربه، وتحريك "زتون" وائل عوض الله، ومن إعداد محمد عادل وأشرف شرف ومدير إنتاج أحمد شفيق، وإنتاج فني ياسمين نور الدين، وإخراج أحمد داغر.





تدور فكرة اسم البرنامج حول المصطلح الأكثر تعاملًا بالنسبة إلى الأطفال وهو "حلو بس"، وهو يسلط الضوء على الأشياء الجميلة في الحياة والسلوك والآثار والتاريخ، كما يناقش المواقف السيئة ويحاول أن يوضح كيفية تحويلها إلى نقاط إيجابية وحسنة.





يستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات طوال الـ30 حلقة، من بينهم أطفال يناقش معهم بعض القضايا التي تمسهم مثل فكرة "أنا زعلان من ماما" و"أنا عايز كلب"، كما يناقش فكرة القراءة وتنظيم الوقت والموهبة والأحلام لدى الأطفال والمساواة بين البنت والولد.





يشهد البرنامج تكريم بعض أصحاب المهن مثل عمال النظافة، بالإضافة إلى تعليم الأطفال بعض الأشياء التي تفيدهم في حياتهم مثل الإسعافات الأولية، والعديد من المهارات الأخرى.



