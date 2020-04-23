عودة السياحة.. مدبولى: الإعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة خلال رمضان





وأضاف أن قطاع السياحة الداخلية يعمل به ملايين البشر وسنحاول أن نعيد به عجلة العمل من جديد، مؤكدا أن كل ذلك يتوقف على الإجراءات والاشتراطات الموجودة.







وتابع: "تقديراتنا تتوقف على استمرارنا على المنوال الخاص بنا فى الأعداد وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وسيمكننا فى النصف الثانى من شهر رمضان الإعلان بصورة نهائية عن توقيتات أداء الامتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية".





وأكد أن "كل هذه المراحل لا بد أن يؤدوا امتحانتهم وسنكون حريصين على ضمان أكبر حجم من التباعد والمساحات بين الطلاب لنحافظ على سلامتهم".





وأوضح أن "كل ذلك مرهون بمتابعة يوم بيوم لتطورات الموقف لدينا فى مصر، وجميعنا كمواطنين نأمل ونتمنى أن تعود حركة الحياة كما هى كانت عليه".



قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من وضع بعض الإجراءات الاحترازية التى بناءً عليها وعند تطبيقها بصورة واضحة وصارمة يمكن أن نعود مرة أخرى على الأقل فى قطاع السياحة الداخلية.