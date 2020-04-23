AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عودة السياحة.. مدبولى: الإعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة خلال رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:39 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من وضع بعض الإجراءات الاحترازية التى بناءً عليها وعند تطبيقها بصورة واضحة وصارمة يمكن أن نعود مرة أخرى على الأقل فى قطاع السياحة الداخلية.

وأضاف أن قطاع السياحة الداخلية يعمل به ملايين البشر وسنحاول أن نعيد به عجلة العمل من جديد، مؤكدا أن كل ذلك يتوقف على الإجراءات والاشتراطات الموجودة.

وتابع: "تقديراتنا تتوقف على استمرارنا على المنوال الخاص بنا فى الأعداد وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وسيمكننا فى النصف الثانى من شهر رمضان الإعلان بصورة نهائية عن توقيتات أداء الامتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية".

وأكد أن "كل هذه المراحل لا بد أن يؤدوا امتحانتهم وسنكون حريصين على ضمان أكبر حجم من التباعد والمساحات بين الطلاب لنحافظ على سلامتهم".

وأوضح أن "كل ذلك مرهون بمتابعة يوم بيوم لتطورات الموقف لدينا فى مصر، وجميعنا كمواطنين نأمل ونتمنى أن تعود حركة الحياة كما هى كانت عليه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. مدبولي يقرر إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي

نتمنى استيقاظ ضمير العالم.. زعيم الأغلبية بالبرلمان عن كورونا: السماء تدخلت لوقف الفتن والحروب

رئيس الوزراء: الحكومة تدرس عودة الحياة لطبيعتها خلال مدى زمن محدد

مدبولي: ستظل هناك إجراءات احترازية ضد وباء كورونا حتى ظهور مصل

ترشيحاتنا

مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان من 9 مساء وحتى 6 صباحا ..فيديو

مجلس الوزراء: الحياة ستعود لطبيعتها مرة أخرى بحلول عيد الفطر.. فيديو

تصريحات مهمة لرئيس الوزراء بشأن حظر التجول في رمضان بعد قليل

أحد المشاركين في تجارب لقاح كورونا: اتوقع تعرضي للحمى أو أعراض الأنفلونزا

مجلس الوزراء: نتوقع زيادة أعداد المصابين.. وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد العيد.. فيديو

في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. شاهد الحسناء حفيدة رياض القصبجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شباك السيارة.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال الصيفي

يبدأ بالحلق.. دورة حياة فيروس كورونا في جسم الإنسان

خواكين فينيكس نجم Joker يظهر بالكمامة في الشوارع الأمريكية..صور