انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى السريع بطوخ

شهد طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، انقلاب سيارة أمام قرية الناصرية التابعة لمدينة طوخ بسب انفجار العجلة الخلفية دون أى إصابات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بانقلاب سيارة نقل محملة بخضروات أمام قرية الناصرية التابعة لمدينة طوخ على طريق مصر إسكندرية الزراعى.

وتبين ان الحادث وقع بسب انفجار العجلة الخلفية للسيارة دون أى إصابات أو خسائر بشرية وتم استعدالها وأبعدها عن الطريق ورجوع حركة الطريق الى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.