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أخبار البلد

نقيب المحامين يهنئ الأعضاء بحلول شهر رمضان المبارك

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:07 م
رجائي عطية
رجائي عطية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة مصورة للمحامين اليوم الخمس، لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص الكلمة: جاءنا شهر مبارك شهر تغل فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر.

واضاف: انتهز هذه الأيام المبارك لأتقدم إليكم جميع الزميلات والزملاء الأساتذة المحامين وإلى جميع العاملين معنا هنا وفي النقابات الفرعية وعلى امتداد مصر والوطن العربي بأسره بصادق التهاني وأطيب الأماني في هذا الشهر المبارك متمنيا أن نمضيه معا في رحلة تعبدية روحانية نقترب فيها من الله وندعوه أن يرفع عنا البلاء وأن ينقذنا من شر الوباء وأن يأخذ بيدنا إلى طريق السلامة وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة ونحن في خير وصحة ونماء.
كل عام وكل رمضان وأنتم بكل خير.
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