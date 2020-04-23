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أخبار البلد

الصحفيين تتسلم الدفعة الأولى من المطهرات والمعقمات

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
توجه الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية، بالشكر للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون وتوفير المطهرات للأعضاء.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم التواصل مع شركة أبوزعبل، عبر الوزارة ووافق مشكورًا اللواء محمد حامد، رئيس مجلس الإدارة، على توفير متطلبات النقابة، بأسعار مخفضة.

وقال عبدالمجيد: تسلمنا اليوم الخميس، الدفعة الأولى، من المطهرات وسيبدأ التسليم يوم الأحد، إن شاء الله، المنتجات التالية:

١- عبوة سعة ٢٥٠ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ٢٨ جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم ٣٢.

٢- عبوة سعة ١٢٥ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ١٥ جنيهًا فقط.

٣- عبوة ٤ لتر هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر ٢٥ جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد: تتاح تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين من الأحد إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، إن شاء الله.

وأكد عبدالمجيد، أن العبوات الأخرى السابق الإعلان عنها، جارٍ العمل على توفيرها، وفور الاستلام سنوافيكم بالمعلومات عن كل جديد، إن شاء الله.

ووجه عبدالمجيد التهنئة للزملاء بمناسبة شهر رمضان الكريم وأعياد المصريين مسيحي الديانة، موجهًا حديثه للزملاء كافة، "كل عام وحضراتكم وأسركم الكريمة بخير، ومصر والإنسانية في رخاء وسلام".

واختتم تصريحاته: «الحمد لله الذي رزقنا صدق الوعد، والوفاء بالعهد، والقدرة على الإنجاز».
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