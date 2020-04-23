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أخبار العالم

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق يدعو لإعادة فتح الاقتصاد

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
دعا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماتيو رينزي، اليوم الخميٍس، إلى إعادة فتح النشاط التجاري والإنتاجي، محذرا من ركود اقتصادي مدمر، إذا استمرت مرحلة الإغلاق الحالية والتي من المفترض أن تنتهي في الثالث من شهر المقبل.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن رينزي قوله: نحن بحاجة إلى إعادة فتح بصورة آمنة ولكن ينبغي استعادة النشاط الإنتاجي”.

وأردف في تصريح صحفي، في إشارة إلى انخفاض منحنى الإصابات بوباء فيروس كورونا “صحيح أن الصحة تأتي أولًا لكن من الواضح للجميع أن الموجة العاتية قد مرت”، لافتا إلى “أن التكلفة الاقتصادية لهذه الأزمة ستكون مدمرة فكل أسبوع يمر نحن نخسر  10 مليارات يورو وعليه، بدلًا من الاستمرار في إبقاء كل شيء معلقًا، يجب أن نركز على إعادة إطلاق الإنتاج".

ورأى رينزي أنه “ينبغي أن نراقب بعناية الأوضاع ونبقى على استعداد لإغلاق مناطق حمراء محتملة أي ظهور بؤر جديدة لتفشي كوفيد-19 . وأضاف: "ولكن اغلاق المناطق الحمراء فقط، وليس البلد بأكمله".

وحذر رينزي منتقدا الحكومة من أن “عدم فتح البلاد وعدم الإشارة إلى استراتيجية، يخاطر بتسريع الركود وربما يحدث هبوطا مدمرا في الأسواق أيضا… هيا بنا، نحن بلد عظيم، لكن دعونا أن نبدأ مجددا".
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