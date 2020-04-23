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توك شو

مصرع 5 في عواصف عنيفة ضربت أمريكا..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:13 م
عاصفة عنيفة
عاصفة عنيفة
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محمود محسن
اذاعت فضائية روسيا اليوم، نبأ مصرع شخصين على الأقل جراء عاصفة عنيفة ضربت ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

كما ضرب إعصار آخر ولاية تكساس المجاورة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 30 شخصًا.

وذلك بحسبما أفاد المتحدث باسم قسم تكساس لإدارة الطوارئ لسيث دبليو كريستنسن.

وخلفت الأعاصير أضرارا كبيرة ودمارا شديدا وعددا من المصابين.

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