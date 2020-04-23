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أخبار العالم

هكذا دمر فيروس كورونا الاقتصاد الإيطالي

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت إحصائية نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء عن الآثار المدمرة لفيروس كورونا على الاقتصاد الإيطالي.


وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فقد أظهرت بيانات نشرها المعهد، اليوم الخميس، انخفاضا قياسيا للتجارة الخارجية الإيطالية مع الدول غير الأوروبية بسبب حالة الاغلاق الحالية لكبح جماح تفشي وباء فيروس كورونا.


وأشار المعهد إلى أن الصادرات انخفضت بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وهو الأسوأ لأكثر منذ 20 عامًا، في أبريل 1999 عندما كان -12.9%. 


أما على أساس شهري فقد تراجعت الصادرات بمعدل  13.9%، مسجلة الانخفاض الأسوأ منذ يناير 2009 عندما كان -16%.


كما أبرزت بيانات المعهد الوطني للاحصاء تراجعا للواردات، لم يشهد له مثيل على المستوى الشهري، حيث بلغت نسبته 12.4%.
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