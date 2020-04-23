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أخبار البلد

شاهد.. القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بمحافظتى الجيزة ومطروح

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:14 م
صورة من عملية التطهير
صورة من عملية التطهير
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محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للميادين والأماكن الحيوية بعدد من محافظات الجمهورية.

حيث قامت الإدارات التخصصية المعنية بدفع عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بنطاق محافظة الجيزة وشملت مواقف النقل الجماعي ومحطة المترو بالمنيب، ومستشفى أم المصريين، وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة المنيب.

وفي سياق متصل قامت المنطقة الغربية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائي بمدينة مطروح، وشملت عددا من الأماكن الحيوية والمنشآت والمصالح الحكومية ومحطة السكك الحديدية ومواقف النقل الجماعية وأفرع البنوك ومراكز الخدمات البريدية.

وانتشرت عناصر المنطقة الغربية بمدينة النجيلة لتطهير وتعقيم مستشفى النجيلة المركزى، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ووحدة صحة الأسرة، وفى مدينة سيوة تم تطهير وتعقيم هيئة تنشيط السياحة ، ومواقف النقل الجماعية وعدد من المصالح والمنشآت الحكومية.

وحرصت القوات المسلحة فى أعمال التعقيم والتطهير على أن تكون الأولوية للمناطق التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين، وعلى أن يتم التنفيذ أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين بالمحافظات المختلفة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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