بعد مد التعليم عن بعد بجامعة القاهرة لـ 30 أبريل .. هندسة تطالب بزيادة فترة الإلكتروني.. وحاسبات تطرح تساؤلات عن الساعات المعتمدة.. وكلية العلوم تنتظر رد اللجنة العليا

كلية الهندسة تطالب بمد فترة الدراسة لما بعد 30 أبريل





كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تطرح تساؤلات حلول طلاب الساعات المعتمدة





كلية العلوم تنتظر رد اللجنة العليا للامتحانات









وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات، السبت الماضي، باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل الجاري، أو لحين الانتهاء من المناهج الدراسية، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.





وقد واجه عمداء الكليات بعض المشكلات التي تحتاج إلى توضيح لتنفيذ تلك القرارات جاء من ضمنها مدة فترة الدراسة بعد المدة المحددة للانتهاء من شرح المناهج الدراسية بشكل كاف، ومنها موقف طلاب الساعات المعتمدة في الفرق الأعلى وعليه مواد من الفرقة السابقة فقط والعكس.





ففي كلية الهندسة .. قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية قررت أن يكون بعض الاختبارات بها المعوضة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، ستكون بنظام الأبحاث العلمية في بعض المواد، والإلكترونية في البعض الآخر.





وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية لها بعض الطلبات والتوضيحات بخصوص أداء الأبحاث والامتحانات الإلكترونية، ومد فترة الدراسة بعد 30 أبريل لاستكمال المواد الدراسية، وتم إرسالها لإدارة الجامعة للبت فيها، موضحًا أن التسليمات ستكون من خلال موقع الكلية وموقع جوجل كلاس روم.





وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية بها خمس فرق دراسية تبدأ بالإعدادية وأربعة فرق دراسية، موضحًأ أن نظام الامتحانات بالأبحاث سيكون على الفرق الأربعة عدا الفرقة النهائية.





وفي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، قالت الدكتور إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن امتحانات الكلية للفصل الدراسي الثاني، ستتم بنظام الأبحاث حسب توجيهات رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، في جميع المواد.





وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن نظام الامتحانات الإلكترونية من الصعب تنفيذة على جميع المواد بالكلية، وذلك لأنه سيكون به مشكلة قانونية، لافتة إلى أن أخر محاضرة أونلاين بالكلية ستكون يوم 30 أبريل المقبل.





وأشارت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية كان لها بعض التساؤلات بخصوص نظام الساعات المعتمدة، تتمثل في أن طالب من الفرقة الرابعة من الممكن أن يكون له مواد من سنة ثالثة، والعكس ممكن أن يكون طالب في الفرقة الثالثة وله مواد دراسية من الفرقة الرابعة، موضحة أنها أرسلت استفساراتها إلى إدارة الجامعة برئاسة الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجمع الأسئلة والإجابة عليها مرة واحدة.





وفي كلية العلوم تنتظر رد اللجنة العليا للامتحانات ، قال الدكتور عبد الحميد المنياوي، عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن الكلية ملتزمة بقرار الجامعة في جميع المقررات أن يكون بديل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، هو بحث يقوم به طلاب الكلية من الفرق الثلاثة، ويتم بناء علي تقيمه نجاح أو رسوب الطالب.





وأضاف المنياوي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن جميع البرامج في الكلية بنظام الساعات المعتمدة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للامتحانات سوف تقرر غدًأ موقف الطالب في الفرقة النهائية، ولديه مواد من الفرقة الثالثة فقط.





وكان الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، قد وجه عمداء الكليات باتباع مجموعة من القواعد والمعايير العامة المفصلة في قراره التنفيذي بالنسبة للبحوث التي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.





وشدد رئيس جامعة القاهرة, على الكليات ضرورة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالأبحاث (بما في ذلك تبيان ماهية تلك البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك البحوث، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو القادم, كما شدد على ضرورة عرضها على اللجنة العليا قبل هذا الموعد بوقت كاف لإقرارها.





وعلى صعيد آخر .. أصدر اليوم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بدعم الفرق البحثية المشكلة من الجامعة لإيجاد لقاح أو مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، بمبلغ 10 ملايين جنيه ، وذلك لاستمرار مواصلة الجهود البحثية وتوفير احتياجاتها اللازمة لاستكمال الأبحاث العلمية الجارية.





وقال الدكتور الخشت، إن الفرق البحثية بجامعة القاهرة والتي تتشكل من 25 باحثًا وعالمًا تضم عدد من أساتذة كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام، وتواصل عملها البحثي داخل معامل الجامعة لإيجاد علاج لفيروس كورونا، مؤكدًا علي أن المرحلة الحالية تحتاج إلي جهود كافة الباحثين والعلماء لان الحال والعبور من الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا لن تأتي الإ من خلال البحث العلمي.





وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمام كبير بالبحث العلمي في كافة المجالات خلال الفترة الماضية، خاصة البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة علي البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط، والآن جاء الدور الأكبر للبحث العلمي لإنقاذ البشرية وليس المنفعة العامة فقط بحيث يأتي البحث العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، مشيرا إلي أن إدارة الجامعة لديها ثقة كبيرة في علمائها وباحثيها في التوصل إلي لقاح أو مصل لمواجهة فيروس كورونا خاصة، وجميعًا ننتظر الحل.





وأكد الدكتور الخشت، علي أن جامعة القاهرة لن تبخل بجهد علمائها أو ما تتطلبه من ميزانيات لإيجاد حل علمي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلي إنه حتي الآن صدر من الفريق البحثي بحثان من الجامعة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences ، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الفريق البحثي للأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية، انتهى إلى التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكرورنا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78، الذي قد يمثل أحد طرق دخول الفيروس للخلية العائل عن طريق زيادة نسبة البروتين GRP78 والذي يكون مرتبطا بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وقد يكون المسئول عن زيادة نسبة معدلات الإصابة والوفاة وبالتالي نحتاج إلى الحصول علي بروتين spike حتى يمكن إثبات وتطبيق هذه النتائج عمليًا لإنتاج دواء مضاد للإرتباط، ويمكن استخدام نفس البروتين لإنتاج أمصال.



