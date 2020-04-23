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أخبار البلد

نقيب المحامين يطالب عاشور بإيضاحات عن الـ5 ملايين جنيه بخطاب دلتا للتنمية العمرانية

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، سامح عاشور النقيب السابق، بشأن الخطاب الموجه من شركة دلتا للتنمية العمرانية.


وطالب نقيب المحامين، سامح عاشور بإفادته عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه، أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وإيضاحات بشأن الموضوع برمته.


وجاء في الخطاب المرسل الى سامح عاشور: وصلني الخطاب المرفق صورته الضوئية – من شركة دلتا للتنمية العمرانية، ومرفق به صورة عقد مبرم معكم بتاريخ 1/8/2019، وصورة ملحق للعقد في 12/10/2019، وأشارت فيه أنه طبقا للبند الثاني بالعقد، دفعت الشركة إلى النقابة عند توقيع العقد خمسة ملايين جنيه، بموجب الشيك رقم 39706384 مسحوبا على بنك قطر الوطني الأهلي.


وأرفقت الشركة صورته، وأضافت أنه طبقا للبند الثاني من العقد يتعين رد الدفعة المقدمة البالغة خمسة ملايين جنيه إليها في حالة عدم اكتمال المشروع قبل بدئه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة، وخصلت الشركة إلى أنه لم يتم تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26/36/2020، كما لم تصلها دفعة مقدمة أو بدء استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات وأن الشركة قد قامت من جانبها بسداد مبلغ الخمسة ملايين جنيه للنقابة العامة للمحامين بمقتضى الشيك المرفق صورته والسابق بيان رقمه، وأنها لذلك ولعدم وفاء النقابة بشىء من التزامها سالف البيان – تطالب بإعادة مبلغ الخمسة ملايين جنيه إليها، وإذ لم نجد بالنقابة أي مستندات بخصوص هذا الموضوع، فيما عدا صورة مذكرة اعتراض من أعضاء المجلس قيادتكم الأساتذة أبو النجا المحرزي ومحمد عبد الوهاب وصلاح سليمان، مشار فيها إلى قرض للنقابة من جهة أجنبية، وقيل بمذكرة الاعتراض أن مبلغ القرض مر بمراحل ثلاث، الأولى بتاريخ 30/5/2017، بقيمة مائة وخمسين مليون يورو، والثانية منتصف رمضان بنفس العام حيث قيل لهم بقويسنا إنه بمبلغ مائة واثنين وستين مليون يورو، والثالثة أثناء اجتماع مجلس النقابة قيادتكم في 29/10/2018 حيث قيل لهم * كما وردت بالمذكرة- أنه بقيمة مائة واثنين وسبعين مليون يورو، برجاء التكرم بإفادتنا عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه، أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وما قد تتكرمون به من إيضاحات بشأن الموضوع برمته حيث لم نجد بالنقابة أو لدى أعضاء مجلسكم ما يجيب عن كثير من التساؤلات.

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