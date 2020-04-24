فيديوجراف.. تعرف على مواعيد الحظر في رمضان





ناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.





ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن مواعيد حظر التجول الجديد خلال رمضان.





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة بشأن فترة حظر التجول خلال شهر رمضان.