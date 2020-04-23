بعد حديث مدبولى.. برلمانى يكشف شروط عقد امتحانات الثانوية العامة والسنوات الأخيرة

قال مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الحكومة بشأن تحديد مواعيد أداء الأمتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية ستكون بشروط معينة.





وأكد "كمال" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الشروط هى أنخفاض أعداد الاصابات اليومية فضلا عن الاجراءات القوية الخاصة بعمليات التعقيم والوقاية بشأن التباعد الاجتماعى وتخفيف نسبة الطلاب داخل الفصول بالنسبة للثانوية العامة والسنوات الاخيرة من الممكن ان تعقد الامتحانات داخل الخيم.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، الى ضرورة الكشف المبكر على جميع طواقم التمريض والاطباء داخل المستشفيات العامة وتوفير المستلزمات الطبية الكاملة للحماية.

يأتى ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من وضع بعض الإجراءات الاحترازية التى بناءً عليها وعند تطبيقها بصورة واضحة وصارمة يمكن أن نعود مرة أخرى على الأقل فى قطاع السياحة الداخلية.





وأضاف أن قطاع السياحة الداخلية يعمل به ملايين البشر وسنحاول أن نعيد به عجلة العمل من جديد، مؤكدا أن كل ذلك يتوقف على الإجراءات والاشتراطات الموجودة.





وتابع: "تقديراتنا تتوقف على استمرارنا على المنوال الخاص بنا فى الأعداد وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وسيمكننا فى النصف الثانى من شهر رمضان الإعلان بصورة نهائية عن توقيتات أداء الامتحانات النهائية للثانوية العامة والدبلومات الفنية أو حتى السنوات النهائية من الكليات الجامعية".



